霸猿「最後一哩路」 餘震難料

猿開辦各種主題趴、異業結盟和場邊啦啦隊女孩等創新方式，提高看球娛樂度。（資料照）

顛覆職棒經營 正在風光浪頭

聯盟戰績第1、票房最好的桃猿竟傳出尋求轉賣，在台灣棒壇投下震撼彈。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／綜合報導〕2004年，La new以贊助模式認購並經營積弱不振的第一金剛隊時，前景不被看好。後來的La new熊隊成為Lamigo桃猿隊，經營得有聲有色，如今，尋求3連霸的桃猿隊卻在這個節骨眼尋求轉賣，如同對台灣棒壇投下一顆超級震撼彈，後座力恐難想像。

參考美日職 帶動全猿主場風潮

2004年La new熊隊誕生，05年曾遭遇賭害，中職搖搖欲墜，大老闆劉保佑曾第1次心灰意冷求去，但商場奮鬥的不服輸性格，讓他最後決定逆勢操作，06年先高薪簽下台灣巨砲陳金鋒穩定軍心，企圖為職棒化險為夷。

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劉保佑參考美、日職棒作法，充實二軍、落實主場制度，皆獲得各方好評，可惜種種努力並未使票房明顯成長。劉保佑再度做出重大決定，2010年熊隊棄守高雄遷至桃園，更名「Lamigo桃猿隊」，2012年不僅奪下暌違5年的總冠軍，也逐步放手給兒子劉玠廷經營球隊，颳起「全猿主場」風潮，讓看棒球不僅是看勝負，更是一種娛樂。

猿隊帳面上有5年4冠的榮耀，各種場外活動、異業結盟和場邊啦啦隊女孩等創新，以及眼花撩亂的主題「趴」和特色球衣，讓人目不暇給，進場看球成為一種時尚，甚至是家庭假日最佳去處，也帶動其他3隊跟進，顛覆職棒經營模式，讓看球環境更多元化。

4隊中資本額最少

但經營燒錢的職業運動畢竟口袋要夠深，加上猿隊母企業是現有4隊中資本額最少的，即使職棒最低迷時期，劉保佑、劉玠廷父子依然挺住，如今確定轉賣球隊，也是希望讓更適合的企業永續經營，或許大環境仍只能容許大企業持續投入資金，但Lamigo企業的小資經營模式，已對中職產生重大貢獻。

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