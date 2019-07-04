票房出現瓶頸 第1名的也難捱

今年上半季桃猿30場主場票房就比去年衰退3.76%。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕Lamigo桃猿不但創下連續5個半季封王的中職紀錄、最近7年奪得5座總冠軍，近來年票房也都是聯盟第1，但是2年前票房成長開始出現瓶頸，今年上半季30場主場就比去年衰退3.76%，使得桃猿感到中小企業已經越來越沒有經營職棒的空間。

Lamigo桃園主場歷年票房

桃猿在2003年季後接手第一金剛，初期慘澹經營，前2年主場平均觀眾人數都遠不及聯盟平均票房，2006年成長17.53%，達到2984人，首度超越聯盟平均票房，2009年首度突破3000人大關。

但是2009年季後爆發「黑象事件」，2010年起中職整體票房大倒退，桃猿也連續3年票房低於3000人。

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2017年票房開始漲不動

2013年桃猿的經營出現大突破，首創「全猿主場」模式，成立大規模啦啦隊，並引進球場演唱會等活動，球隊商品和球場餐飲等也不斷推陳出新，主場票房達到隊史新高的5901人，比前一年成長多達158.82%。

2014年桃猿票房再成長到6241人，首度躍居聯盟第1，之後年年成長，2017年推進到7569人。

但是2017年票房只比前一年成長0.08%，瓶頸開始出現，2018年負成長1.98%，今年上半季再比去年衰退3.76%。

不斷創新 但票房沒上來

桃猿領隊劉玠廷表示，這2年來球團仍不斷創新尋求突破，但是反映在票房的結果卻沒有成正比，將來想做的桃園球場外野改建、成立二軍訓練基地等重大事項，已經不是中小企業的桃猿母企業能夠負擔。

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