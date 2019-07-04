中職球隊轉賣 近8年來第4次

即使是近5年拿4冠的桃猿也喊賣，凸顯經營職棒球隊困難。（資料照）

猿轉賣金額可能破紀錄

〔記者徐正揚／台北報導〕在新軍味全龍首次參加選秀的2天後，中職發生近8年來第4起球隊宣布轉賣，雖然再次凸顯在台灣經營職棒球隊的困難，但以Lamigo桃猿近5年拿4冠、準備挑戰3連霸的條件，轉賣金額可能打破中職紀錄。

興農牛因為母企業不堪經營職棒虧損，於2012年10月無預警宣布轉賣，中職雖找到義联集團接手並更名義大犀牛，時任會長的黃鎮台為避免類似事件重演，計畫把退場機制付諸文字，於聯盟規章增列條文予以規範。

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「防震撼彈條款」未實施

中職雖於2012年12月召開常務理事會，預計在規章追加第8條第1項，大方向為「爾後若有球隊有意轉賣，必須在1年前告知聯盟，接洽過程之相關進度由聯盟統一發言」，俗稱「防震撼彈條款」，礙於執行上有實際困難，僅成為各隊共識。

隨著兄弟象於2013年季後、義大犀牛於2016年季中，陸續比照興農牛突然宣布轉賣，「防震撼彈條款」再被討論，都因不具約束力無法付諸文字，而平均每2年就有1家企業「逃脫」的頻率，也再次凸顯在台灣經營職棒球隊的困難。

回顧前3次球隊轉賣，興農牛、兄弟象都在2個月內找到買主，義大犀牛於3個月內與富邦金控簽署備忘錄，桃猿不論戰績、體質、球迷等條件都優於前3隊，找到更大企業接手應不困難，轉賣金額可能打破1996年興農接手俊國熊的5.27億元。

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