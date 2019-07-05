世大運》單日1銀1銅 已「射」隊史最佳

20歲射擊好手林穎欣在女團和個人賽進帳1銀1銅。（大專體總提供）

射擊女團蔡儀婷（左一）、林穎欣（左二）、陳妘筠（右一）合力奪銀，為台灣射擊隊改寫世大運最佳成績。右二為呂紹全。（資料照，記者林正堃攝）

台灣首牌出爐 林穎欣大贏家

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣射擊隊在2019年拿坡里世大運率先替我國射下獎牌！其中女將林穎欣大放異彩，先在10公尺空氣步槍女團賽，與蔡儀婷和陳妘筠攜手拿下銀牌，個人賽再進帳銅牌，台灣單日進1銀1銅，提前改寫射擊隊於世大運的最佳成績。

去年雅加達亞運，林穎欣和呂紹全在10公尺空氣步槍混合團體賽為台灣代表團進帳首金。這次世大運射擊再度替台灣開胡，可惜團體賽最終射出1868.8，以2.1分之差不敵射破大會紀錄的波蘭，屈居銀牌，仍創下我在世大運射擊最佳成績。

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20歲的林穎欣槍齡尚未滿5年，被譽為國內少見的「射擊奇才」，遇到大場面臨危不亂，習慣先瞄準、緩和情緒、調整呼吸後才發射，幾乎每靶都是最後一個擊發的選手，但「慢」字訣也讓她屢創佳績。

林穎欣年初因傷所苦，最嚴重的是左手韌帶受傷，另外左膝和腰部也都有小傷，加上今年3月才換槍，仍未達最佳狀態。

昨女子10公尺空氣步槍資格賽，林穎欣射下629.8分以第2名晉級，決賽前12發還一度獨占鰲頭，可惜之後出現9.7分的小失誤遭逆轉。捷克布拉佐娃以229.7分封后，印度瓦倫瑞恩則射出228.5分摘銀。

女籃惜敗美 今戰墨西哥

女籃賽事，台灣隊昨碰上平均身高182公分的美國隊，陳薇安攻下全隊最高22分，射手黃鈴娟也進帳19分，雖一路緊咬不放，最終仍以85：93吞敗，目前戰績1勝1敗，今天將對決墨西哥，力拚分組第2。

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