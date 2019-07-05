溫網》謝家姊弟合拍 預約次輪遇大詹

謝政鵬與姊姊謝淑薇首度合拍參與大滿貫賽事。（資料照，記者張嘉明攝）

謝淑薇參加溫網單打、女雙和混雙賽事，幾乎沒有休息時間。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇在溫布頓網球錦標賽忙翻天，今天凌晨與史崔可娃在女雙首輪對上可諾爾（瑞士）／巴瑟兒（德國），爭奪32強門票，緊接著還有女單及與弟弟謝政鵬搭檔的混雙，這也是2人首度在大滿貫合作。

謝政鵬男雙止步首輪

男雙世界排名63的謝政鵬，與印尼朗卡特在男雙首輪激戰逾3小時，最終以3：6、4：6、6：1、6：2、9：11不敵奧地利第14種子馬拉奇／梅爾澤，他表示會繼續努力，與謝淑薇在混雙合拍，尋求生涯溫網首勝。

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「謝家班」首輪對上日本組合麥克拉克蘭和加藤未唯，值得一提的是，若晉級32強將碰上法網冠軍第8種子詹詠然／多迪格，上演另類的「謝詹大戰」。謝政鵬與詹詠然曾在台北世大運搭檔混雙，卻鬧出中暑退賽風波，引發熱議，屆時雙方隔網交鋒，也將掀起另一波話題。

謝淑薇必須3線作戰

謝淑薇過去鮮少在大滿貫賽三頭跑，畢竟體力負擔相當大，完全沒有輪休日。今天凌晨結束女雙賽後，她在女單32強對決捷克第3種子普利絲可娃，2人過去交手各拿1勝，擁有「球后殺手」封號的小薇，有望複製贏球模式，再次擒伏前世界第1。

詹詠然／詹皓晴女雙32強與比利時組合范愛特凡珂／米寧交手，2人也將在混雙分頭出擊，詹皓晴與英國選手史庫斯基聯手出擊，名列第9種子。

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