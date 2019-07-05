父母培養從籃 葛芙一「網」情深

15歲葛芙晉級溫網32強，寫下近30年來最年輕紀錄。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕15歲的美國「天才少女」葛芙在溫布頓網球錦標賽繼續書寫屬於自己的歷史，昨天她在女單次輪以6：3、6：3力退斯洛伐克女將瑞芭莉科娃，成為近30年來勇闖32強的最年輕球員，驚奇之旅仍在延續中。

來自運動世家的葛芙，父親寇瑞曾是大學籃球球星，母親坎蒂為田徑好手，原本雙親寄望她能成為一名籃球選手，但她血液中的DNA顯然與籃框相斥，投籃總是進不了，投身田徑、體操、啦啦隊和足球也都無疾而終，反倒在網球找到另一片天地。

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葛芙在7歲加入網球夏令營，為了救球瘋狂追逐的畫面，讓坎蒂明白這是身為運動員最難可貴的熱情與執著，網球就是葛芙命中注定的最愛。

起初葛芙只接受寇瑞指導，但有感於大小威廉絲的成功案例，他們決定舉家從亞特蘭大遷至佛羅里達，讓葛芙接受專業訓練，也送她至法國加入小威教練莫拉托魯所開的網球學院，期盼她成為下一個成功的黑人運動員。

擁有傲人天賦的葛芙，球技及心理狀態都比同齡選手成熟，國內賽打遍天下無敵手，今年轉職業後在國際賽一鳴驚人，特別是在溫網首輪打敗大威廉絲後一戰成名，她將與斯洛維尼亞女將賀考格爭奪16強門票。

雖然葛芙因投入網球，犧牲一般學生該享有的學校生活，只能在家接受坎蒂的課業指導，不過寇瑞堅持，網球很重要，學業也得兼顧。

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