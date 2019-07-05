鄭兆村瑞典奪銅 下站鑽石賽拚佳績

鄭兆村在歐洲黃金大獎賽瑞典站奪得銅牌，寄望下站鑽石賽能展現最佳實力。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「黃金右臂」鄭兆村昨在歐洲黃金大獎賽瑞典卡爾斯塔德站男子標槍決賽，以81公尺22奪銅，他將在12日於摩洛哥3度出征最高等級鑽石聯賽，期待能拿出最佳實力與各國強敵比拚。

鄭兆村5月飛往中國上海，首度參與鑽石賽以87公尺12摘銀，並直取明年東京奧運入場券。他6月前往瑞典移訓，又於鑽石賽奧斯陸站，以84公尺30鍍銅，連兩站登上頒獎台，總積分13分和德國名將霍夫曼平分秋色。

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鄭兆村6月下旬在芬蘭庫奧爾塔內田徑賽，擲出82公尺37拿第4名；昨6次試擲僅2次成功，不敵地主選手安柏81公尺61及里約奧運金牌德國好手羅勒爾83公尺76。

鄭兆村坦言：「我目前還在調整狀況，芬蘭、瑞典兩場都抱持以賽代訓的心情，為下場鑽石賽做準備，希望到時能再獲好成績。」

值得一提的是，在摩納哥站參賽名單中，鄭兆村是唯一亞洲選手，屆時將與霍夫曼、羅勒爾、維特爾，以及今年擲出90公尺61高居世界排名第1的愛沙尼亞名將柯特，同場較勁。

至於另一標槍好手黃士峰昨以78公尺33，排名第4；跳高一哥向俊賢則以2公尺16摘銀。

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