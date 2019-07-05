連5年射進年終賽 譚雅婷寫歷史

譚雅婷（中），提前以年度第2名之姿晉級年終8強決賽，成為台灣首位連5年躋身年終賽的名將。（倪大智提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣射箭好手譚雅婷昨天拿到2019年世界盃德國柏林站反曲弓女子個人賽銅牌戰門票，篤定進軍9月俄羅斯莫斯科年終賽8強，成為台灣首位連5年躋身年終賽的名將，寫下歷史新頁。

柏林站反曲弓個人賽將拚銅

譚雅婷昨連續射落克羅埃西亞、印度選手，8強與新科世錦賽金牌「雷母」雷千瑩上演內戰，她技高一籌以6：0取勝，無奈4強3局都輸南韓18歲頭號種子安山1分，與金牌戰門票失之交臂。

譚雅婷是近年反曲弓女團固定班底，斬獲光州世大運金牌、里約奧運銅牌、台北世大運銀牌及雅加達亞運銀牌，今年再助我拿到世錦賽金牌及明年東奧滿額門票，長期擔任開路先鋒的譚雅婷居功厥偉。

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年度第2名 躋身年終賽

因團體賽有耀眼成績，譚雅婷個人賽戰績也被忽略，她今年在上海站、安塔利亞站都奪銅，昨再挺進柏林站銅牌戰，無論週日是否奪牌，已提前確定以年度第2名之姿晉級年終8強決賽。

譚雅婷近4屆在世界盃單站個人賽斬獲2銀、5銅，及2016年丹麥年終賽銅牌。教練倪大智認為，譚雅婷在世界盃個人賽奪牌率是目前台灣女將最高，只是缺少世錦賽及亞、奧運等大賽佳績加持，「我希望雅婷能在明年奧運個人賽證明自己，搶下最重要大賽的個人獎牌。」

團體賽方面，名列頭號種子的譚雅婷、雷千瑩、林佳恩，連退紐西蘭、俄羅斯，但在4強意外以1：5敗給義大利，週日將與同樣爆冷不敵德國的南韓爭銅牌。

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