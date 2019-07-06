王維中首勝啤酒浴 五味雜陳

王維中（資料照）

中繼解危 大聯盟第一勝

〔記者龔乃玠／綜合報導〕「好冷！」運動家球員昨在更衣室大灑啤酒在王維中身上，不是因為球隊封王，而是這位曾離開美國到韓職的台灣投手，終於奪下大聯盟生涯首勝。

王維中昨接替提早退場的先發T.安德森，在5局上面對一、二壘有人危機，漂亮解決左打卡斯楚，為球隊守住1分領先，隨後投出變相6上6下，外帶1次三振，加上牛棚守成，終場以7：2擊敗雙城，為王維中奪下勝投。

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「我非常興奮！」被隊友灑滿整身啤酒的王維中表示，「我以前不知道自己還能不能回到大聯盟。但我很努力，也非常感恩運動家給我回到美國投球的機會。」

非僅一人左 美媒讚亮點

從韓職投回運動家，王維中本季不只是擔任「一人左」，時常能為球隊吃長局數，本季出賽12場有5場貢獻至少2局，對左打被打擊率僅1成25，給予總教練梅爾文調度彈性大。

「王維中本季至今做出的貢獻非常驚人，」梅爾文表示，「他總是能幫我們抓到一、兩位左打後，又能多投2局。每當我們需要他時，他就會展現巨大存在感，這場就是如此。」

在陳偉殷、胡智為和曾仁和相繼低潮之際，王維中意外奪下台灣投手本季首勝，且防禦率僅1.56。美媒認為，運動家牛棚本季起起伏伏，王維中是其中一個亮點，只要持續下去不會再有過去坎坷的日子。

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