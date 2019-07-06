世大運》射擊金牌組合 今混雙再拚牌

楊昆弼（左）和劉宛渝（右）今將在混雙繼續拚牌。（大專體總提供）

射擊女將劉宛渝在不定向飛靶為我國射進本屆世大運首金，也是射擊隊史第一金。（大專體總提供）

射擊好手楊昆弼決賽一路跌跌撞撞，直到斯洛伐克勁敵最後一發落空，金牌才確定到手。（取自世大運官網）

楊昆弼逆轉奪金。（大專體總提供）

楊昆弼逆轉奪金。（大專體總提供）

劉宛渝穩住領先 楊昆弼驚奇逆轉

〔記者林岳甫／綜合報導〕射擊好手劉宛渝昨在2019年拿坡里世大運女子不定向飛靶決賽，以39分擊敗地主義大利選手蘿西的35分，成為台灣首位在世大運摘金的射擊選手；亞運金牌楊昆弼在男子不定向飛靶決賽，也因斯洛伐克勁敵馬利瓦最後一發落空，上演驚奇逆轉秀，同日進帳2金，締造隊史新猷。

23歲劉宛渝資格賽就展現奪金氣勢，以破全國紀錄的121分領先群雌晉級決賽。劉宛渝決賽前3個泥盤僅中1個，所幸很快回穩，連續命中10個泥盤，重新要回領先位置，即使她又一度恍神，讓蘿西追到只差1分，仍重新找回節奏收下金牌。

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劉宛渝是2013年喀山世大運國手，當時首次參與國際賽無緣奪牌，去年雅加達亞運獲個人賽第5名後，大賽經驗大幅提升，陸續在東南亞錦標賽與楊昆弼，及科威特亞錦賽和施榮宏進帳混雙金牌。

20歲楊昆弼在2016年里約奧運成為史上最年輕射擊國手，雅加達亞運則一戰成名，斬獲個人金牌，並與女將林怡君奪混雙銀牌。

首度出征世大運的楊昆弼資格賽122分排第1，但決賽前10個泥盤錯失3個，一度落居第4，所幸靠著連續射下16個泥盤，排名升至第2。楊昆弼45發射完後與馬利瓦皆射40個泥盤，率先開射的他最後5發全中，獲得45分，而馬利瓦竟在最後1發射空斬獲44分，眼睜睜看著楊昆弼喜迎金牌。

劉宛渝、楊昆弼今晚6點將在混雙資格賽出擊，期待延續個人賽好表現，完成兩人賽前設定的雙金目標。

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