世大運》體操男團史上首牌 「銀」得感動

唐嘉鴻（左起）、李智凱、徐秉謙三人互助拚戰，讓教練十分感動。（教練翁士航提供）

體操男團唐嘉鴻（左起）、李智凱、徐秉謙攜手奪銀，贏得世大運體操首面團體獎牌。（大專體總提供）

李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙留名

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣體操好手李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙，昨在2019年拿坡里世大運男子成隊決賽，以167.400分壓過俄羅斯、義大利與南韓，贏得隊史首面銀牌，僅次於日本的172.850分，寫下歷史新頁。

上屆台北世大運，台灣隊在地主優勢加持下，成隊奪隊史最佳第5名；而本屆締造新猷，最大關鍵是正常賽制為團隊5人、每單項4人上陣，取最佳3名成績加總，這次改為各隊3名選手，取2名最佳計算。

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亞運「金牌雙雄」李智凱、唐嘉鴻及左肩有傷的全能好手徐秉謙，昨各自展現實力積極搶分，其中唐嘉鴻為保護腳傷放棄跳馬、地板，就交由李智凱、徐秉謙上陣比拚。

翁教練讚互助精神

教練翁士航對3人場上互助的拚戰精神為之動容，他說：「確定奪牌時，我真的快哭了，嘉鴻、秉謙眼眶也泛紅，這次3人表現實在太棒了。」

值得一提的是，根據體育署國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，世大運銀牌獎金為30萬，而體操、田徑、游泳另加發2分之1，3人將可獲頒45萬獎金。

續拚隊史最佳成績

李智凱全能資格賽獲83.800分，以第3躋身今晚8強決賽，志在連霸的鞍馬，資格賽15.150分領先群雄，雙槓14.400分排第4；唐嘉鴻單槓14.700分位居第1、吊環14.250分排第7，兩人有望再添獎牌，突破2005年1金、1銅隊史最佳。李智凱預計台灣時間週六晚間8點於全能決賽登場，週日晚間6點挑戰鞍馬2連霸，接著晚間11點續拚雙槓項目。

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