世大運》台灣女籃晉8 男女排出師告捷

台灣女籃黃鈴娟（左）三分球8投6中，單場飆出26分，助隊擊敗墨西哥。（大專體總提供）

陳薇安（右二）小組賽火力穩健，助台灣女籃晉8強。（大專體總提供）

台灣女排旗開得勝。（大專體總提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣女籃昨天在拿坡里世大運小組賽，碰上1勝難求的墨西哥，射手黃鈴娟全場三分球8投6中、轟下全場最高26分，韓雅恩則挹注14分、8籃板，終場76：55大勝，以2勝1敗晉級8強。

台灣女籃上屆台北世大運寫下隊史最佳第三名，本屆保留銅牌班底，期盼再創佳績。前役我國雖以8分之差不敵美國，但昨對墨西哥卻游刃有餘，全隊11人輪番上陣，8人得分進帳。

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台灣隊首節就拉開雙位數差距，全場最多領先達23分；末節仍不放鬆，繼續祭出嚴防，單節只讓墨西哥拿下13分，輕鬆收下勝利，女將下一場8強賽將碰上強敵澳洲。

女排賽事，平均身高僅170公分的台灣隊，昨遇到平均身高178公分的阿根廷，利用速度和對角攻擊的戰略奏效，最終以25：15、25：20、18：25、25：15獲勝，今晚8點半將對決捷克，盼能以小組賽第一名晉級。台灣男排昨則碰上烏克蘭，從局數1：2落後時急起直追，並在決勝第5局突破13：13的僵局，最終25：22、15：25、22：25、25：17和15：13，驚險搶下小組賽的首勝，下一場也將遭遇捷克。

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