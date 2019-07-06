溫網》小薇女雙過頭關 女單止步32強

謝淑薇單打不敵前球后普莉絲可娃，無緣連2年晉級16強。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇昨在溫布頓網球錦標賽女單32強戰，以3：6、6：2、4：6不敵捷克前世界球后普莉絲可娃，無緣連續2年挺進16強。

三線出擊的謝淑薇女單落敗後，隨即和弟弟謝政鵬在混雙趕場，首戰日本非種子加藤未唯／麥克拉克蘭，若獲勝，下一輪將挑戰第8種子詹詠然／多迪格。

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女雙方面，小薇與史崔可娃首輪以6：2、6：1輕取芭瑟（德國）／克諾爾（瑞士），32強將遭遇亞歷山德洛娃（俄國）／格魯比琪（瑞士）。

謝淑薇上屆溫網爆冷扳倒當時的球后哈勒普，勇闖第4輪；本屆她接連擊敗兩位曾打進溫網4強的勁敵後，昨又把上週才在伊斯特本封后的普莉絲可娃嚇出一身冷汗。

這場技術流與力量派的對抗，雙方開賽互保僵持不下，謝淑薇第8局先遭破發，第3種子普莉絲可娃先馳得盤。小薇次盤重整旗鼓，刁鑽靈活的切球截擊發威，第3局搶救被破發點，緊接著回破再保，4：1擴大領先，第7局她躲過4個被破發點驚險保發，第2度破發扳回一城。

決勝盤普莉絲可娃強力反撲，關鍵第3局破發超前，小薇全力頑抗，雖錯失回破機會仍緊咬不放，可惜4：5時未能突破對方發球，總計挨了14記愛司轟炸，對戰紀錄也形成1勝2負。

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