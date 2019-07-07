郭董牽線大企業家 猿已讀

鴻海前董事長郭台銘（右）昨到桃園棒球場看球。

（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕Lamigo桃猿要賣給誰？這是最近中職球迷最關心的話題，鴻海集團創辦人、國民黨總統初選參選人郭台銘居中牽線找買家，郭說，「我是中間介紹人，現在沒有成交都不能說，聽說有好幾家在競標，我覺得應該讓他們賣更好的價錢。」

郭台銘透露 多家在競標

郭台銘昨在中職會長吳志揚陪同下，到桃園球場看獅猿戰，另買100張門票招待永齡希望小學的小朋友看球。據傳Lamigo老闆劉保佑和領隊劉玠廷前天南下高雄，由郭董牽線，與可能的買主會面，因此，外界很關心球隊轉賣進度。

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郭台銘透露，昨看這場獅猿戰，早在一、兩個禮拜前就安排好了，沒想到老闆想要轉賣，他覺得這麼好的球隊賣掉實在可惜，於是居中協調一些人來買球隊，也談得很close（接近）。

郭台銘強調，原本他希望昨天就能看到新買家簽約，但現因媒體推波助瀾，老闆反而有點惜售，說不定可以賣更好的價錢，「Lamigo一定要繼續生存下去，不管將來換誰接球隊，站在中華民國總統角色，我都支持。」

桃猿領隊劉玠廷（中）賽前與中職會長吳志揚（右）會談。（記者陳志曲攝）

劉玠廷:雙方已初步認識

對於郭台銘美意，劉玠廷說，感謝關心和牽線，有和郭董推薦的民間友人見面，雙方初步認識，彼此介紹棒球環境，進度僅止於此，「目前在蒐集資訊階段，請再給我們多一點時間整理相關資料。」

郭台銘盼台灣棒球蓬勃發展，並重申一定要與美、日職棒合作，讓棒球更國際化，就像國內科技產業一樣與國際接軌。

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