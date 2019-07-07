代打逆轉兄弟 高孝儀首當新莊男「主」角

高孝儀昨在滿壘適時敲出二壘安打，幫助悍將逆轉兄弟，首度在新莊主場拿下MVP。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富將悍將高孝儀昨把握7局代打機會，在滿壘適時敲出二壘安打，幫助球隊以2：1逆轉兄弟，自富邦去年認養新莊以來，首度在主場獲頒MVP，他站在頒獎舞台向球迷說：「這邊有點陌生，希望未來能多站在這邊跟大家講話！」

悍將受制洋投紐維拉封鎖，前6局僅擠出1支安打，把握兄弟在7局下換投，開局林益全就敲安打，隨後再獲2個保送，1出局攻佔滿壘，悍將換上高孝儀代打，相中王鴻程第一球擊出致勝打。

「大家都知道王鴻程有很好的伸卡球。」高孝儀認為，當時滿壘，對手想的一定不是三振，而是想讓他打成雙殺，「我有順著伸卡軌跡來模擬揮棒，設定高球攻擊，雖然擊成滾球，但運氣好，沒有被接到。」

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高孝儀相當清楚這是首次在主場獲得的MVP，「因為會有抽獎，大家也會在休息室等，印象會很深刻。」他笑說。

羅力7勝 差點首度沒K

悍將先發洋投羅力受惠於高孝儀關鍵一擊，以8局失1分好投，進帳本季第7勝。位居奪三振排行榜第3的他，差點投出生涯首次0次三振比賽，直到8局上對王勝偉飆K，才投出此役唯一三振。

羅力並沒有特別改變投球策略，他說偶爾會遇到對手很難纏的球賽，面對這種狀況，只能想辦法投出品質好的球，加上運氣很好，這些球都找到隊友，「對我來說，抓到出局數比追求三振更重要。」

悍將前天靠蔣智賢逆轉砲、昨則是高孝儀滿壘適時安打，對兄弟7連不敗。下半季以2連勝展開，總教練陳連宏直言，「球員很拚！」

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