失意人樣板 廖乙忠2度落選不放棄

廖乙忠（資料照）

〔記者龔乃玠／新北報導〕曾在日、台選秀兩度落選，23歲的中信兄弟投手廖乙忠靠二軍好表現，為自己掙得先發機會，更是總教練柏納口中「目前較穩的土投」。沒有放棄自己的他，一步步走在正軌上。

廖乙忠23日的一軍初登板，只投2局就因雨裁定保留到30日再戰，結果在這場拆成2天完成6局掉4分的先發處女秀，雖然吞敗投，柏納認為他對球賽解讀能力很好，特別是遇到危機時很冷靜。在上半季本土三投楊志龍、蔡齊哲和黃恩賜還在二軍之際，柏納將廖乙忠列為洋投以外的本土先發。

去年只能自主培訓

歷經兩度選秀落選，廖乙忠說，去年的自己只剩自主培訓這條路可走，「來到這裡就是拚而已，但當時沒有特別說目標就是一軍，就是先把現階段工作做好再說，一步一步來。」

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廖乙忠在日本念高中，曾對日職選秀抱有很高期望，「日本教練跟我說，日職12隊選下來，包括育成至少有80人以上，一定有機會。」那次的落選，讓他心情跌落谷底，但也學會平常心，不設定「一定要如何」的目標。

最重要不要放棄自己

「最重要的是不要放棄自己。」廖乙忠想跟選秀失意人說，失望一定會有，但如何去突破心裡的牆很重要，「如果我自己沒有突破，那就不可能會用自主培訓進來，說不定現在在哪裡，連我自己也不知道。」

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