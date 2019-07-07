生日開轟趴 大谷砲打韋蘭德

大谷翔平（法新社）

本季第8位生日開轟

韋蘭德（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕昨是大谷翔平的25歲生日，他隨天使作客休士頓，於3局上擊出陽春彈，個人本季第13轟，還是從他認為最難打的韋蘭德手中，不僅成為大聯盟本季第8位於生日當天開轟的球員，也幫助天使以5：4險勝太空人。

天使於3局上重啟攻勢，靠卡胡2分彈以2：1超前，大谷於2出局後，把韋蘭德94.9英里（約152.7公里）直球轟出中外野全壘打牆，助天使以3：1擴大領先。他4打數就這1轟，打擊率小降至3成09，天使得的5分都靠全壘打轟下。

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大谷累計與韋蘭德交手17打數，擊出4安含2轟，被三振6次，對戰打擊率升至2成35，他指出，韋蘭德是最難應付的頂尖強投，但他沒有預設球路，「不管投手是誰，變化球失投的機率都比較高，不用特別等什麼球才打。」

大谷是1994年7月5日出生，時差關係，昨才在美國過生日，但他說，沒有特別想在生日當天打全壘打，只是太空人在美聯西區領先，能開轟還幫球隊贏球，感覺很有意義。有趣的是，隊友在飛機上有放生日快樂歌，大谷說：「也許大家都以為那是日文歌，但那好像是中國的生日快樂歌。」

耶利奇練轟 敲破船玻璃

昨最有趣的全壘打則出自耶利奇，隨釀酒人作客匹茲堡賽前，為全壘打大賽進行模擬演練，於4分鐘內轟出21發，好幾球飛到海盜主場外的阿勒格尼河中，有位船主因為船的玻璃被打破而報警，當地警方立刻趕到現場查看，但耶利奇並未因此被逮捕。

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