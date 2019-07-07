BE HEROES黃金教練團 周士淵教上籃

林志傑表示，會繼續延續球員生涯，暫時還不考慮轉任教練。（BE HEROES提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕由「黃金世代」林志傑、田壘、曾文鼎、陳世念和楊敬敏聯手舉辦的「2019 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」，已邁入第4年，今年師資陣容再升級，邀請昔日國家隊射手周士淵加入，陳世念表示，「周士淵帶來不一樣的觀念，並編排全新課程，讓訓練更扎實、更有趣。」

周士淵編排全新課程，讓訓練更扎實、更有趣。（BE HEROES提供）

「黃金教練團」皆強調基本動作，並各自設計菜單，林志傑指導運球，田壘傳授投籃和走位，陳世念專職體能訓練，周士淵指點突破上籃，曾文鼎教導團隊配合和分球概念，楊敬敏則專司防守教學，各司其職。

林志傑認為，「汲取過去幾年的教學經驗，所以採取專項訓練，如此能教更多細節點，畢竟訓練營時間有限，希望能讓學員在短時間內學會新的技巧，也能發揮球員個別的專長。」

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林志傑繼續球員生涯

黃金世代的成員都曾是SBL的頂尖球星，但隨著他們陸續到中國CBA發展，近年人氣大幅下滑，今年雖推動職業化，但至今進度卡關，甚至有可能胎死腹中。

目前動向未明的林志傑表示，會繼續延續球員生涯，暫時還不考慮轉任教練，但仍未決定是否留在CBA。被問到如果職籃成立，是否有意願加盟，用自身的明星號召力，刺激票房，林志傑僅回應，「職籃發展並非靠我一個人就夠了，軟硬體各面向都要提升。」

35歲的曾文鼎今夏也成為自由球員，目前積極與各球團接洽，也很有可能返台打球。對於CBL的成立，他說，「台灣必須要有更好的環境，不然優秀人才都留不住。職業化必須全盤考量，行銷、轉播和主客場制等條件都要先到位，若換湯不換藥，球員仍看不到未來。」

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