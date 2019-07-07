台灣內戰 謝家姊弟、大詹組合爭16強

好友歌神陳奕迅（左）到場加油，詹家姊妹首晉溫布頓女雙16強。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝家姊弟首度於溫布頓網球錦標賽聯手，直落2射日開胡，次輪將強碰首戰輪空的第8種子詹詠然／多迪格（克羅埃西亞），另類「台灣內戰」決定16強門票誰屬。

謝家姊弟首度於溫網聯手進入混雙32強。（取自謝淑薇臉書）

本屆草地大滿貫單、雙、混雙「三線出擊」的謝淑薇，女單32強不敵捷克第3種子普莉絲可娃，稍事休息與「A鵬」謝政鵬再上陣，面對日本組合加藤未唯／麥克拉克蘭，謝家姊弟開賽第7局率先破發，順勢搶下首盤；次盤雙謝也把握第8局機會再度突破，2個6：4鎖定勝利。

「這是我第一次與弟弟在大滿貫合拍，對我來說是夢想成真一刻，也是最開心一天。」謝淑薇自2016年澳網重返四大賽混雙，自認體能與狀態調整得宜，但她仍想專攻女單，此次雖是姊弟配第一次，也可能是最後一次，單打退休前小薇不再考慮混雙。謝家姊弟下個對手，正是甫於法網紅土混雙衛冕的詹詠然／多迪格，由於2017年台北世大運謝政鵬與詹詠然搭檔混雙，大詹卻在晉4強後退賽引發爭議，如今隔網對決話題性依舊。

請繼續往下閱讀...

陳奕迅加油

雙詹首晉16強

女雙第9種子的詹詠然／詹皓晴，昨於好友歌神陳奕迅場邊加油下火力全開，6：2、6：1輕取比利時愛特凡珂／米南，詹家姊妹首度攜手殺入16強，締造第3度合體角逐溫網最佳戰績，她們將與今年包辦印地安泉、邁阿密「陽光雙冠」的第6種子梅騰絲（比利時）／莎芭蓮卡（白俄羅斯）爭奪8強。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法