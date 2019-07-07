體操全能鍍銅 李智凱台灣第一人

李智凱拿下全能項目隊史首面銅牌。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕再寫歷史！「鞍馬王子」李智凱昨在2019年拿坡里世大運男子體操全能決賽以83.950分，進帳我在世大運史上首面全能賽銅牌，今晚他將續戰鞍馬、雙槓單項決賽，其中鞍馬瞄準2連霸，期待能刷新隊史最佳成績1金、1銅。

李智凱摘銅，教練林育信（右）開心祝賀。（大專體總提供）

今拚鞍馬二連霸

日本好手萱和磨在全能資格賽就展現奪金氣勢，昨決賽技壓群雄，以87.000分奪金；22歲俄羅斯選手史托特維奇是里約奧運團體銀牌成員，以84.375分鍍銀。

李智凱今年最重要賽事是10月德國斯圖加特世錦賽，尋求全能項目前12名，直取2020年東京奧運門票。教練林育信從4月修改訓練課表，讓愛徒不只要精進鞍馬技術，吊環、跳馬、雙槓、單槓及地板同樣不能馬虎。

李智凱上屆全能決賽排第7，已是隊史最佳，而林育信這次未設定要在全能奪牌，但愛徒資格賽表現太爭氣，他才轉念希望李智凱把握決賽機會，於歐洲裁判面前比完6項，模擬屆時世錦賽狀況及裁判的評分標準。

請繼續往下閱讀...

李智凱個人首次在世界等級全能賽奪牌，加上6月亞錦賽進帳第一面全能賽金牌，林育信說：「經過亞錦賽、世大運磨練，我們對世錦賽更有信心，希望智凱到時能在全能及團隊都有所貢獻，努力搶下奧運門票。」

瞄準2020東奧門票

李智凱首日與唐嘉鴻、徐秉謙奪團隊銀牌，昨他再添全能銅牌，我目前在男子體操奪1銀、1銅。值得一提的是，李智凱鞍馬資格賽以15.150分排名第1，晉級決賽，全能決賽再將鞍馬分數推高至15.225分，為今晚6點展開的鞍馬決賽注入更多信心，只要順利完成2連霸，將改寫2005年伊士麥世大運1金、1銅，創隊史新猷。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法