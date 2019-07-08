世大運》鞍馬完美連霸 李智凱金銀銅收齊

李智凱在鞍馬決賽不負眾望奪下金牌，完成二連霸。（大專體總提供）

完美演繹 湯瑪士迴旋

〔記者粘藐云／綜合報導〕世大運競技體操單項決賽昨登場，「鞍馬王子」李智凱在鞍馬決賽繳出15.400分，大勝哈薩克柯本諾及日本勁敵萱和磨，摘下金牌，完成2連霸，為我國史上第1人。

李智凱在資格賽拿下15.150分，以第1名挺進決賽，昨決賽被排在第8位壓軸登場，一出場氣勢非凡，並使出拿手的湯瑪士迴旋，完美執行整套動作，不負眾望以難度分6.2分、執行分9.2分，總分15.400分的高分摘金。

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體操獎牌 創歷屆之最

李智凱首日與唐嘉鴻、徐秉謙奪團隊銀牌，全能個人鍍銅，昨他在鞍馬項目完成2連霸，包辦台灣隊的1金、1銀、1銅，改寫2005年伊士麥世大運1金、1銅，創隊史新猷。

李智凱為了能在今年10月德國斯圖加特世錦賽的全能項目擠進前12名，教練林育信特別調整課表，鞍馬以外的項目，皆下功夫苦練，成為李智凱在今年世大運大放異彩的關鍵。

台灣另一體操好手唐嘉鴻分別晉級吊環及單槓決賽，昨他在強敵環伺的吊環項目，拿下第8名。唐嘉鴻在凌晨登場的單槓決賽出征，他在去年雅加達亞運摘下單槓金牌，本屆世大運的單槓資格賽以14.700分、排名第1晉級，可望衝擊獎牌。

女子體操方面，即將升上大一的台灣小將方可晴，首度登上世大運殿堂就闖進決賽，昨天在跳馬決賽繳出13.025分，拿下第8名。

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