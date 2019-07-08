7戰全勝！桃園新明國中奪冠 獲世界次青少棒亞太區代表權

七戰全勝、狂敲102分！新明國中拿下冠軍，勇奪亞太區代表權。（桃園市教育局提供）

〔記者李容萍／中壢報導〕新明國中組隊前往中國山東參加世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽，昨天於冠軍戰以十五比一扣倒關島隊，以七戰全勝之姿取得冠軍，勇奪亞太區代表權，將赴美挑戰LLB（世界少棒聯盟）七連霸！

LLB亞太區次青少棒賽有台灣、香港、菲律賓、紐西蘭、關島隊及中國隊參加，台灣隊七戰全勝共取得一○二分，僅在預賽對戰菲律賓隊及冠軍賽對戰關島隊時各失一分，表現亮眼。

冠軍戰中，新明國中派出王牌投手吳敬恩先發，主投四局只用五十顆球送出二次三振、失一分，後援投手王緯綸主投一局讓對手三上三下，沒讓關島隊打線發揮。

請繼續往下閱讀...

五局賽事中，吳敬恩、王緯綸與上場打者胡孟智、李勛傑、許庭綸、廖永詮、李勛傑、田明倫、張家豪、黃博言、彭立弘、簡瑋興、潘詳淯等人，接力靠著多支安打、一支全壘打（田明倫擊出），加上保送、盜壘，終場以十五比一輕取關島隊，搶下挑戰LLB七連霸門票。

市府教育局勉勵選手再接再厲赴美完成七連霸的使命，為台灣爭光。台灣少棒代表隊從二○一○年起重返LLB，已獲七次世界冠軍，更從二○一三年至去年完成六連霸，其中四次冠軍由新明國中獲得（二○一三年、二○一六至二○一八年），堪稱國際常勝軍。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法