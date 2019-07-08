2000安出爐 恰恰「鬆了口氣」

恰恰生涯紀念性安打

首打席就敲安 史上第2人

「恰恰」彭政閔首打席就敲安，生涯2000安達成。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕休息1天重回先發，彭政閔沒有浪費時間，首次打擊就敲出生涯2000安，他強調，雖然以為上半季就能達成，終於做到了多少鬆了口氣，今年設定的目標不是只有這支安打，如果球隊能拿到總冠軍會更高興。

彭政閔父親（左）開心與他合影，留住這紀錄的一刻。（記者林正堃攝）

「恰恰」彭政閔先發擔任指定打擊排第7棒，2局上1出局首次打擊，於1好球後抓陳品學送來的第2球，擊出中外野平飛安打，成為中職繼張泰山後第2人，兄弟立刻回收這顆球，現場觀眾也熱烈鼓掌歡呼，中信球團也請他的父親進場頒紀念獎牌並合照留念。

第6000個打數同天達成

彭政閔指出，賽前覺得狀況不錯，很有信心能在這場達成，因為沒打過陳品學的球，賽前討論覺得球質不錯，先看1球就認為應該趕快攻擊，出棒後看球的角度與軌跡，就覺得有機會是安打，「算是有點久，原本以為上半季就能達成。」

彭政閔花1757場、7211打席、5998打數，他認為，最困難的是要「打得夠久」，但他的目標不是只有這支安打，最近的是只差1分就追平張泰山得1075分的中職紀錄。8局上他達成生涯第6000個打數，也是繼張泰山後的第2人。

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彭政閔自認最不可能的是生涯200轟，若有適當時機，譬如球隊領先很多，或許有機會嘗試，但他強調，不會為追逐全壘打而改變打擊型態，「我每次刻意要打全壘打，好像都打不出去」，最希望的還是拿總冠軍，這樣他會更開心。

彭政閔於6局上1出局選到保送擠回兄弟第2分，趁岳東華二壘安打從一壘直衝本壘，原以為追平張泰山的1075分，悍將提出挑戰觀看重播後改判出局，他表示，對方傳球快又準，贏在這個細節，「沒關係，下次再拚。」

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