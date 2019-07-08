2000安有多難？「第2人」隔2158天

恰恰（右）達成2000安紀錄，隊友與他開心擊掌。（記者林正堃攝）

張泰山獻上祝福 「真的不簡單」

現場觀眾拿著海報為恰恰達成2000安開心歡呼。（記者林正堃攝）

2013年8月9日張泰山達成2000安里程碑，中職史上第1人，生涯累計2134安高居榜首；相隔2158天，「恰恰」彭政閔昨敲生涯第2000安，中職第2人，泰山為美和學弟獻上祝福：「恭喜，真的不簡單，辛苦恰恰了。」

2000安到底有多難？中職30年歷史僅2人達成，現役高國慶1702安、林智勝1583安分居史上第3、5名，考量年紀和出賽空間，2人要達成紀錄有一定難度，暫居第6的林益全1527安機會最大，至少需3、4年時間。恰恰認為，中職場數較少，2000安意義就等於大聯盟3000安。

得到紀錄 可能失去很多

泰山表示，在中職達成2000安必須每年打出好成績，身體要健康，不能常受傷，對棒球有無比熱情，付出還要比別人多，「你可能會得到紀錄，但也失去很多東西，生活圈只有棒球和家人，相信恰恰感同身受。」

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自我要求極高是恰恰給泰山的印象，泰山說，有一次在球場看到所有球員都走了，只有恰恰獨自留下來做訓練，體認到恰恰生涯達成許多成就，背後付出極大心力，這是球迷所看不到的。

今年球季結束恰恰確定退役，泰山認為，以恰恰身手再打幾年都沒問題，無奈礙於現實，中職球隊少，許多年輕球員冒出頭，只好做此決定，相信恰恰退休後，無論後面的路怎麼走，大家都會認同。

新莊球場對恰恰意義多

新莊球場對彭政閔而言意義非凡，個人職業生涯初登場、首安、首打點、首轟、百安、唯一1支場內和再見全壘打都在此達成，5日恰恰敲第1999安「M1」聽牌，賽後他就表示，若2000安紀錄能在新莊締造，意義會很不一樣，果然昨天心想事成。

（記者羅志朋）

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