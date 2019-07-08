下一個2千安 最快看「神全」

終於完成2000安里程碑，恰恰坦言鬆了口氣。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕彭政閔昨天達成生涯2000安里程碑，是中職繼張泰山後第2人，礙於現役球員的安打數都有一段差距，最快也要等到2022年下半季，「2000安俱樂部」才可能出現第3位會員林益全。

彭政閔生涯19季有11季安打數破百，最多的是2012年141安，最少的是2001年菜鳥球季43安，若非2005年8月在嘉義縣棒球場出拳打變電箱，造成右手粉碎性骨折致使球季提前報銷，連帶影響2006年僅出賽48場，以他曾經連續16季打擊率逾3成的穩定表現，生涯2000安不會拖到快41歲的今年才達成。

林益全打職棒第11年，今年有望第8季安打數破百，累計1527安暫居第6名，以前10季共1455安、平均每季約146安推算，本季結束有望逼近1600安，即便保持健康並維持產能，最快也要2022年下半季才有機會叩關，再來是以1213安暫居第12名的林泓育。

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彭政閔也最看好林益全是下個2000安打者，他表示，站上一壘後除了接受林益全的道賀外，也鼓勵林益全要接棒挑戰，「每季90、100、120場我都打過，益全一進來就打120場，累積安打的速度比我快，花的時間比我短，大概再3到4年就能達成。」

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