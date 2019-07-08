養傷2個月 高國輝回來就轟

高國輝重返一軍，6局下代打，一棒轟出致勝2分彈。弟弟獅隊的羅國龍也在同天開轟。（記者林正堃攝）

兄弟倆同日開轟 同天拿下MVP

〔記者徐正揚／新北報導〕因傷缺席2個月的高國輝昨天重回一軍，立刻提供球隊最需要的長程砲火，他於6局下擔任代打，一棒轟出突破僵局的致勝2分彈，幫助富邦悍將以8：6力挫中信兄弟，悍將在富邦接手經營的第3年，首次打出半季開季3連勝。

高國輝於5月7日因為左側腹斜肌拉傷二度下二軍，直到6月底才傷癒復出，在二軍出賽3場就有4分打點，10打數敲4安有3支長打含1轟，前晚接到通知回一軍，他表示，等2個月雖比預期中久，畢竟不是第1次受傷，必須確定完全復元再上來。

總教練陳連宏雖未立刻把高國輝排入先發，卻準備隨時讓他上場，6局下等到最佳時機，林宥穎安打追成4：4平手後，趁兄弟換左投邱品睿，順勢派他代打也是外野手的張正偉，一棒轟出關鍵2分彈，帶動悍將這局鯨吞5分拿回領先。

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高國輝指出，賽前練習覺得狀況不是很好，知道一定會有機會上場，提前從第3局就開始準備，因為前半局才被超前，站上打擊區的想法很簡單，就是把握機會建功，沒想到會是全壘打，「這是我第1支代打全壘打，我在球季代打好像沒打過安打，覺得好像長大了一點。」

高國輝的弟弟羅國龍也在下半季開打回到統一獅一軍，昨天在桃園轟出致勝2分彈，獲選單場MVP，他表示，兄弟同日開轟在2016年已經有過，同日拿MVP應該是第1次，「最棒的是都打出幫助球隊贏球的關鍵全壘打，希望我們繼續保持。」

高國輝於2014~16年締造全壘打王3連霸，自2017年起陸續因為手腕、膝蓋、背部等傷勢打打停停，前年僅出賽25場就因開刀整季報銷，他認為，保持健康是現在最重要的目標，鑒於年紀愈來愈大，感覺恢復愈來愈慢，希望不要再受傷。

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