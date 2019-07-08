獅中止桃園12連敗 「劉總」嘗首勝

潘威倫挑戰追平台灣職棒通算最多141勝紀錄，再次鎩羽而歸。（記者陳志曲攝）

羅國龍9上2分砲致勝

靠著羅國龍的2分砲，終於中止獅隊本季在桃園客場的12連敗。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊作客「全猿主場」宛如地獄，昨苦戰終於有所突破，領先大半場後被桃猿隊追平，所幸靠著羅國龍9局上兩分砲，4：2中止9蹥敗以及本季在桃園客場的12連敗，代總教練劉育辰掌兵符第3場也初嘗勝果。可惜的是，「嘟嘟」潘威倫挑戰追平陳義信保持的台灣職棒通算141勝紀錄，再次鎩羽而歸。

獅隊終於突破「全猿主場」魔咒，球員開心與羅國龍（中）擊掌。（記者陳志曲攝）

嘟嘟挑戰141勝又失利

獅隊2局上取得2分領先，潘威倫則是保持一貫沉穩，一度頗有機會搶下勝投。不過，6局下一出局，一、三壘有人時，獅隊教練團選擇將只投78球的潘威倫換下，登板的江承峰保送林泓育，但接連解決朱育賢、郭嚴文。7局下，接手的傅于剛挨了林承飛追平2分砲，潘威倫勝投被搞砸。

5度叩關勝投未果，潘威倫倒是豁達，他說：「每場比賽狀況不同，其實隊友的整體守備很幫忙，很多球對方打得強勁卻進入佈陣。團隊贏球比較重要，自己是面對下一場比賽前再持續調整，有出賽機會，勝投自然會進帳。」

劉育辰：這一勝是選手的

劉育辰解釋當下換投原因：「當時要面對的是林泓育，兩人交手的首打席，林泓育則掌握得不錯，希望換上有球威的投手拚雙殺的機會，因此決定換投。」奪下掌兵首勝，劉育辰不居功：「這一勝是選手的，沒有分教練或球員，大家都是為球隊打拚。」

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羅國龍上半季掛傷號許久，下半季歸隊就繳出火燙成績，連同昨和大哥高國輝同日開轟，繳出單場猛打賞，且近3場合計9安。羅國龍坦言，在二軍復健賽其實手感也沒特別好，但整體節奏比季初好，「我還特地去看朱育賢的打擊影片，因為覺得他打擊時整個旋轉很順暢，前天上壘之後也跟他聊了一下。」

獅隊前晚突襲短打不慎被球打傷的陳重羽，造成右手指開放性骨折，手術後最少得休養6週，本季歸隊機會不大。

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