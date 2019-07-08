獅贏球開示文 「全猿主場」魔咒有解

獅隊代總教練劉育辰拿下接掌兵符來的首勝。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕昨役止敗之前，獅隊在「全猿主場」求勝難如登天，獅隊代總教練劉育辰點出雙方球員經驗、球場特徵等原因，但他也對球隊深具信心，認為獅隊表現其實沒有那麼差。

劉育辰認為，作客桃園難搶勝原因很多：「對方是支強隊，這點無庸置疑。加上對方60場在這裡，對自家主場總是比較熟悉，我們客隊則不可能因為來到這裡比賽而做太大改變。再來就是我們的年輕球員多，比賽細節的處理、掌握比賽的能力，還要加強，像季初就有不少比賽是被逆轉，否則不會一勝難求。」

投手丘較低 投捕配球要改變

劉育辰坦言，近期才跟投手教練鄭博壬討論，桃園球場的投手丘較其他球場都低上一截，對沒有縱向變化球搭配的投手而言，投得會更吃力，來到桃園球場，投捕之間配球想法可能要改變。

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桃園球場的投手丘相對洲際、台南等其他球場的投手丘還低，獅隊兩位捕手林祐樂、郭峻偉也有感。林祐樂說，投手丘較平，對打者而言最顯著的差異是來球會從本來的「高到低」變成「直直過來」，打者較能掌握。

不過，兩位捕手異口同聲說，投手丘的高低並非絕對，「即使縱向變化球的威力有差距，但並非絕對影響勝負的因素，會在桃園吞那麼多場敗仗，主要應該還是對方本來就很強，加上主場的舒適度。」

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