陳晨威被盯上 越來越難「跑」

桃猿陳晨威目前在盜壘榜暫居第2。（記者陳志曲攝）

盜壘榜排第2

樂於面對挑戰

〔記者林宥辰／桃園報導〕中職各隊新人輩出，今年猿隊話題最多的新人，非快腿陳晨威莫屬，陳晨威風馳電掣的腳程，上半季迅速累積盜壘次數，一度位居領先，上半季末因流感被迫脫離戰線一週，目前才以14次居第2，落後挑戰盜壘王二連霸的中信兄弟王威晨3次。

陳晨威的腳程，自然成為各隊的眼中釘，他坦言近期越來越難「跑」，陳晨威說：「其實上半季中就有感覺對方看防我，所以最近也會看狀況決定是否起跑，領先1、2分時還是會看狀況嘗試，但有時候比數落後，心態上就會比較保守。」

請繼續往下閱讀...

盜壘不僅需要腳程，起跑的時機點也很重要，陳晨威認為，現在各隊嚴加看管他，對他來說正好也是進步、成長的機會：「其實目前抓時機點的感覺都不會差，就差在能否放膽一點，最近遇到投捕對我更小心，也是累積我的經驗，如果這樣狀況下能維持盜壘成功率，自己也會有收穫。」

不過，陳晨威說，本來上半季就有望追上王威晨，但兩次都沒能掌握機會，其中一次是面對獅隊，當時他滑壘過頭，獅隊游擊手林祖傑的手套持續「追蹤」著他，最終將他刺殺，令陳晨威直呼可惜。

林祖傑今年搭配捕手林祐樂傳球，兩度在類似狀況下阻殺滑壘過頭的陳晨威。林祖傑說：「其實也不是刻意，就習慣上手套會再碰碰看，如果對方不慎離開壘包，我們守備方就多一點機會。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法