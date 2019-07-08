旅日雙傑同日雙安 「大王」加碼美技

陽岱鋼和王柏融同日演出單場雙安好表現。（取自巨人臉書）

〔記者羅志朋／綜合報導〕旅日雙雄王柏融和陽岱鋼，昨皆繳出單場雙安好表現，其中王柏融連兩戰敲兩安，打擊手感復甦。

火腿王柏融連2戰敲雙安。 （資料照）

連2戰雙安 大王手感復甦

火腿昨以6：3擊敗樂天，3連戰橫掃對手，王柏融扛5棒、守左外野，首局一出局一、三壘有人，他擊成游擊後方不營養飛球，落在三不管地帶形成德州安打，帶有1分打點，相隔7場再有打點進帳。

接下來3打席王柏融皆無功而返，7局上樂天打者銀次擊出左外野強勁平飛球，王柏融美技撲接沒收可能形成的安打，9局上他擊出內野安打，單場5支2、打擊率升至2成87，火腿全場敲出14安，用強攻擊潰樂天。

值得一提的是，王柏融已連13場、連46打數未出現長打，本季長打率0.372在洋聯排名第28，3支全壘打名列洋聯第37，長程火砲較欠缺，西武重砲山川穗高狂敲27轟居洋聯第一。

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另一戰巨人以4：6不敵橫濱DeNA，中止7連勝，陽岱鋼從板凳出發，7局下代打敲出安打，隨後被洋投索里斯牽制出局，9局下陽岱鋼擊出游擊滾地形成內野安打，單場2支2，累計打擊率2成93。

巨人隊長坂本勇人首局就轟陽春砲，本季第25轟出爐，目前和橫濱洋砲索托並列央聯第一，坂本2010年敲31轟為個人單季最多，今年創新高應不成問題。

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