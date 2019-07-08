溫網「台灣內戰」 小薇、大詹拚2回？

謝淑薇（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇／史崔可娃（捷克）昨於溫網女雙次輪速戰速決， 只花57分鐘就以兩個6：2解決亞歷山卓娃（俄國）／葛魯比琪（瑞士），第3種子「台捷聯軍」2連勝挺進草地大滿貫16強。

女單32強惜敗的謝淑薇，女雙持續闖關，默契純熟的「台捷聯軍」，本季已包辦3座WTA冠軍，此役4破「俄瑞組合」發球局，只被回破1次，一路壓制下直落2出線，將與羅馬尼亞15種子貝古／尼古拉絲庫拚8強。至於第9種子詹詠然／詹皓晴也挺進第3輪，強碰第6種子梅騰絲（比利時）／莎芭蓮卡（白俄羅斯），若小薇人馬、詹家姊妹各下一城，將在8強狹路相逢。

混雙對決 預約女雙再戰

小薇與弟弟謝政鵬首度大滿貫合拍，混雙也已開胡，由於溫網首週的週日依傳統休兵，讓大會整理草地球場，謝家姊弟預計台灣時間週二凌晨，對上法網紅土混雙衛冕的第8種子詹詠然／多迪格（克羅埃西亞），「台灣內戰」爭奪16強。

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混雙首輪輪空的第9種子詹皓晴／斯庫普斯基（英國搭檔），初登場陷入苦戰，6：7（1：7）、2：6不敵楊釗煊（中國）／密德庫普（荷蘭），32強提前止步；青少女單14種子葛藍喬安娜也出師不利，台英混血的她兩個2：6不敵法國德蘿奎。

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