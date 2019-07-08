台灣雙傑挑戰K2 天氣差延後攻頂

張元植（右一）、呂忠翰（左二）挑戰「黑色巨塔」K2，參加當地祈福儀式。 （陳德政提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣登山家「阿果」呂忠翰、「八千張」張元植上個月14日從台灣出發，啟程前往巴基斯坦，挑戰大魔王「黑色巨塔」K2，原訂12日攻頂，不過因路途顛簸考驗不斷，加上天氣因素得延後計畫。

世界第二高峰、海拔8611公尺的K2，高度雖不如8848公尺的聖母峰，但地形和氣候環境相當兇險，致死率高達26.77％，也從未有台灣登山家達陣。呂忠翰和張元植決定攜手挑戰，讓我國足跡在K2出現，文化評論人詹偉雄更發起登山群眾募資計畫「K2 Project」，獲得不少人的支持。

台灣雙傑此行挑戰歷史新頁，遭遇重重關卡，由於適逢攀登最佳季節，阿果透露，光是要抵達第一站巴托羅冰河，就得至少坐3天的車程，除了路況不佳之外，還得接受層層安全檢查，讓人身心俱疲。不過，到達目的地後才是考驗的開始，畢竟接踵而來的是漫長的徒步之旅，還有跋涉冰河的艱困挑戰，阿果和張元植花了9天才到達K2基地營。

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未料6月28日抵達，卻因當地祈福儀式，一直到7月4日才開始進行高度及地形適應。張元植透露，目前預定行程為今天爬到高海拔7200公尺的C3營地，至於原本計畫在12日攻頂，因天氣不佳，會再重新評估。

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