世大運》精采詮釋高難度 唐嘉鴻單槓奪金

唐嘉鴻得知奪下單槓項目金牌，興奮地振臂怒吼慶祝。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣體操好手唐嘉鴻，昨在世大運體操單槓決賽，以14.700高分，為台灣再添1金。

我國世大運史上單槓首金

唐嘉鴻在單槓資格賽繳出14.700分，以第一名挺進決賽，他在決賽挑戰難度6.300分，並完美演繹，最終拿下執行分8.400、難度分6.300，以0.025分些微差距，擊退哈薩克好手卡里米摘金。當他看見分數時，激動地和教練翁士航振臂歡呼。

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修正落地 備戰世錦賽

唐嘉鴻在世界盃德國科特布斯站及澳洲墨爾本站，曾挑戰難度6.3都失敗，這次在世大運終於成功，他難掩興奮之情，「成功突破感到相當開心，但我不會停下腳步，這次落地仍不滿意，回台灣繼續努力，世錦賽要做到最好。」

唐嘉鴻（中）收下我國世大運首面單槓金牌。（大專體總提供）

翁士航肯定愛徒的精采表現，也深知唐嘉鴻平常控制體重辛苦，賽後會解禁，讓他在義大利好好享受美食。

唐嘉鴻去年雅加達亞運奪單槓金牌、地板銀牌，今年世界盃巡迴賽單站卻陷入獎牌荒，直到6月亞錦賽才獲單槓銀牌，如今摘下我國世大運首面單槓金牌。

翁士航說：「看到嘉鴻世大運能漂亮完成整套，讓我們對世錦賽完成進軍奧運目標，更有信心。」

體操雙金 再創隊史新猷

自2017年台北世大運後，台灣男子體操成績大躍進，該年世大運摘下1金，去年亞運進帳2金、1銀、1銅，今年在拿坡里同樣摘下2金、1銀、1銅，其中團體及個人全能都寫下歷史，也是繼2005年伊士麥世大運1金、1銅後的隊史新猷。

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