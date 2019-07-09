台灣隊雛形出爐 月底首抗中職明星

洪一中（右二）率領台灣隊27、28日對抗陳連宏（左二）督軍的明星隊，彭政閔（左）和江辰晏（右）代表出席記者會。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕為因應年底世界12強棒球賽，今年中職明星賽以「明星隊vs.台灣隊」分組，7月27、28日在新莊棒球場將進行兩場對抗賽，台灣隊由猿隊總教練洪一中領軍，明星隊總教練則是陳連宏。

這次明星賽分組，球迷票選最高票者若同時被台灣隊教練團遴選，以參與台灣隊優先，包括投手鄭凱文、捕手林泓育、游擊手王勝偉、外野手詹子賢、朱育賢，原本都是該守位明星隊票選最高票，被選進台灣隊後，明星隊該守位由第2高票遞補。

12個票選位置就有8席最高票是中信兄弟球員，彭政閔連15年蟬聯人氣王，今年要迎接生涯最後一場明星賽，上半季已辦過引退賽的陳江和則當選明星隊二壘手。

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洪總說，這份名單是教練團考量目前狀況之後所做的安排，「之後還有大名單，也要看旅外球員的狀況，因此台灣隊名單還會更動，也會利用這次明星賽觀察明星隊的球員。明星隊實力也不差、又有洋將助陣，也不好打，希望台灣隊加油。」

洪總說，明星賽首戰可能由江辰晏先發、次戰交給陳仕朋，讓兩位年輕好手發揮。洪總也呼籲，球迷除了投票，也要買票進場，「今年很特別，兩邊都有輸不得的壓力，明星賽還是要建立起認真比賽的模式。」

建仔將赴美觀察旅外球員

12強邀請的旅外球員方面，洪總透露，教練團成員之一的王建民和中職秘書長馮勝賢，預計赴美國小聯盟觀察球員，「日職比較近且有轉播，資訊取得相對容易，小聯盟球員較難掌握，這部分王建民較熟悉。」

台灣隊名單

投手：王溢正、黃子鵬、林柏佑、陳鴻文、陳仕朋、林羿豪、江辰晏、陳韻文、劉軒荅、王鏡銘。

捕手：林泓育、林祐樂、黃鈞聲。

內野手：林益全、陳俊秀、郭嚴文、王威晨、林立、王勝偉、陳晨威。

外野手：詹子賢、藍寅倫、朱育賢、陳子豪、蘇智傑。

中職明星隊名單

投手：潘威倫、李振昌、陳禹勳、黃恩賜、萊福力、鄭佳彥、李茲、翁瑋均、賴鴻誠、包林傑、施子謙、羅里奇。

捕手：戴培峰、陳重羽（因傷由廖健富遞補）。

內野手：林智勝、陳江和、陳鏞基、林祖傑、彭政閔、許基宏、李宗賢、王正棠。

外野手：張志豪、林哲瑄、周思齊、胡金龍、陳品捷。

中職明星賽各位置票選最高票

先發投手 潘威倫

中繼投手 李振昌

後援投手 鄭凱文* （陳禹勳遞補）

捕手 林泓育*（戴培峰遞補）

一壘手 林智勝

二壘手 陳江和

三壘手 陳鏞基

游擊手 王勝偉*（林祖傑遞補）

指定打擊 彭政閔

外野手 詹子賢* （林哲瑄遞補）

外野手 張志豪

外野手 朱育賢* （周思齊遞補）

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