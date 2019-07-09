耶利奇退賽 阿隆索今搶100萬美元轟王

阿隆索今搶全壘打大賽轟王。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2019年大聯盟明星賽週昨天由改制為只打7局、採兩聯盟對抗的未來之星賽揭開序幕，美聯與國聯打到延長第8局並啟動突破僵局制仍以2：2握手言和，今天繼續在印地安人主場進行最受矚目的全壘打大賽。

雖然去年冠軍哈波並未參賽，仍有8位重砲手分成4組角逐高達100萬美元的冠軍獎金，本季暫以31轟領先的耶利奇原被列為頭號種子，在他昨天因背部不適緊急辭退後，最被看好的是剛打破國聯菜鳥明星賽前最多全壘打紀錄的第2種子阿隆索。

每位參賽者每輪打擊4分鐘，擊出2支逾440英尺的全壘打可加時30秒，取限時內全壘打數多者晉級次輪；每位參賽者每輪可喊1次45秒暫停，決賽增加為2次；若平手加賽90秒，不得喊暫停。

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查普曼因耶利奇臨時辭退獲得遞補參賽，今年上半季已有21轟，可望超越去年24轟締造生涯單季新高，他小時候常跟爸爸一起看全壘打大賽，夢想有朝一日能與爸爸一起參加，「我爸說了，你如果參賽，我就幫你餵球，希望他能及時趕到。」

小葛雷諾以20歲又114天打破1990年小葛瑞菲20歲又230天的紀錄，成為史上最年輕的參賽者，能跟隨父親的腳步獲邀參賽，讓他覺得非常榮幸，他將盡全力表現，希望能繼父親於2007年後，寫下父子都奪冠的紀錄。

柏格曼去年首輪以15：16被史瓦伯淘汰，佩德森2015年前兩輪各以13：12、12：11險勝馬查多、普侯斯，決賽以14：15敗給佛雷澤，是今年唯二有經驗的參賽者，柏格曼更是唯一連續2年參賽。

柏格曼指出，小時候看全壘打大賽覺得很刺激，去年首次參賽也玩得很盡興，希望今年表現能比去年更好。佩德森表示，大聯盟6年生涯最精彩的2個時刻，其中之一是2015年全壘打大賽，「當機會第2次來臨，誰曉得會發生什麼事呢？」

1 查普曼（運動家）vs.8 小葛雷諾（藍鳥）

查普曼因耶利奇臨時辭退獲得遞補參賽，今年上半季已有21轟，可望超越去年24轟締造生涯單季新高，他小時候常跟爸爸一起看全壘打大賽，夢想有朝一日能與爸爸一起參加，「我爸說了，你如果參賽，我就幫你餵球，希望他能及時趕到。」

小葛雷諾以20歲又114天打破1990年小葛瑞菲20歲又230天的紀錄，成為史上最年輕的參賽者，能跟隨父親的腳步獲邀參賽，讓他覺得非常榮幸，他將盡全力表現，希望能繼父親於2007年後，寫下父子都奪冠的紀錄。

4 柏格曼（太空人）vs.5 佩德森（道奇）

柏格曼去年首輪以15：16被史瓦伯淘汰，佩德森2015年前兩輪各以13：12、12：11險勝馬查多、普侯斯，決賽以14：15敗給佛雷澤，是今年唯二有經驗的參賽者，柏格曼更是唯一連續2年參賽。

柏格曼指出，小時候看全壘打大賽覺得很刺激，去年首次參賽也玩得很盡興，希望今年表現能比去年更好。佩德森表示，大聯盟6年生涯最精彩的2個時刻，其中之一是2015年全壘打大賽，「當機會第2次來臨，誰曉得會發生什麼事呢？」

3 貝爾（海盜）vs.6 阿庫尼亞（勇士）

貝爾本季27轟暫居國聯第4、大聯盟第5，持續改寫生涯單季新高，被評為今年最大黑馬，他邀請摯友海盜3A助理打擊教練史懷德幫他餵球，「這是我的第一次，可能是一生只有一次的機會，我只想跟他一起參加。」

阿庫尼亞本季已有21轟，可望大幅超越去年菜鳥球季的26轟，他很榮幸能代表委內瑞拉參賽；連續2年為自家球員餵球的勇士內野教練培瑞茲表示，「我告訴他，不要覺得有壓力，我們只管上去，看能搞出什麼名堂，但我其實有點緊張。」

2 阿隆索（大都會）vs.7 山塔納（印地安人）

阿隆索昨成為大聯盟史上第3位在明星賽前擊出30轟的菜鳥，本季累計68分打點也打破國聯菜鳥明星賽前打點紀錄，在耶利奇辭退後聲勢看漲，他表示，能參賽是美夢成真，也是無上的榮譽。

33歲的山塔納是唯一逾30歲的參賽者，他今年剛好回到老東家，在大聯盟10年首次入選明星賽，儼然成為地主代表，擁有絕佳的主場優勢，「我完全沒有壓力，只想好好上去享受，這對我是全新的體驗。」

全壘打大賽#阿隆索#耶利奇#

查普曼#小葛雷諾

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