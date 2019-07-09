朱育賢誤打誤撞的棒球人生

朱育賢目前暫居打擊4冠王，他認為若能入選12強賽，就是對自己的肯定。（記者陳志曲攝）

記者林宥辰專訪

朱育賢小檔案

小時候的朱育賢，長得十分可愛。 （朱育賢提供）

講到自己的棒球路，桃猿隊朱育賢總是以「誤打誤撞」來形容，不同於多數棒球員，他國中才接受正統訓練，起步比一般人晚，青棒、成棒階段也都沒沒無聞。

大學教練廖敏雄曾對朱育賢說：「你只是還沒開竅。」他直到畢業後才慢慢理解教練話中的涵義。今年，他終於開竅，上半季狂敲22轟，打破高懸多年的中職半季最多全壘打紀錄，堪稱大器晚成的超級重砲。

進重慶國中 才正規訓練

「就是誤打誤撞吧！家人給我2個月時間去試，本來以為會得到放棄的答案，他們也想不到我會一直打下去。」朱育賢是新竹人，他說，當年新竹有少棒隊的國小不多，因為很想打球，所以決定到台北就讀重慶國中。

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朱育賢國中才接受正規訓練，當時重慶國中才剛成立球隊，隊友也有不少沒有棒球基礎的，就這樣帶著玩樂大於競技的心情投入。跟著球隊練了2個月，挺過辛苦日子，開啟棒球之路。

文大遇瓶頸 一度沒信心

朱育賢坦言，就讀文化大學期間遇到瓶頸，一度失去信心，「我傳球沒其他人遠、跑得又不快，頂多因為比較高，重量訓練時能說嘴而已。總覺得練習時準備的東西，比賽都難以施展，那時候心裡想，若畢業前還是沒有突破，是不是就乾脆不要打了？」

但朱育賢最終還是沒有放棄，還在國訓服役期間開竅，也因為一個念頭，沒有成棒國手資歷的他選擇參加測試會挑戰職棒。他說：「既然要打球，就要挑戰最高層級，即使失敗了，至少我能跟孩子說，爸爸曾經挑戰過職棒，也才不會遺憾。」

選秀第七輪 璞石變金鑽

業餘只守過一壘，大學時成績也不顯赫，朱育賢在選秀會上直到第7輪才被猿隊挑中。他說：「選秀那天國訓隊剛好練球，說真的，我也不敢看直播，反而教練拿著手機開始唱名，喊到5、6輪時想說應該差不多了，想不到還拿得到這張門票。」

朱育賢表示，上半季的成功反而提醒他莫忘初衷，也要保持信心，「這是個很多人都在後面等的舞台，打了半季的好成績不算什麼，能持續10年、15年，那才是厲害。職棒場上大家技術都差不多，有信心才有可能更好。」

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