溫網》先盛後衰 球后芭提出局

球后芭提（左）先盛後衰，輸給非種子芮絲克（右），無緣晉級女單8強。（法新社）

15連勝也中斷

〔記者梁偉銘／綜合報導〕週日依傳統休兵後，溫布頓網球錦標賽「超級星期一」就驚爆冷門！澳洲新科世界球后芭提先盛後衰，6：3、2：6、3：6不敵美國非種子芮絲克，女單16強提前出局，15連勝也遭中斷。

23歲的芭提挾著法網首度封后餘威，登上球后寶座也榮膺溫網頭號種子，本屆3連勝1盤未失，生涯首度挺進溫網女單第2週。昨面對「種子殺手」芮絲克，芭提卻陷入亂流，首盤互破搶下後，次盤被雙破失守，決勝盤第8局又遭破發，包括法網、伯明罕及溫網在內的連勝氣勢已被撲滅。

「賽前已跟父母說，我不希望就在這裡結束，即使到了決賽，我也不想畫下句點。」29歲的芮絲克韌性十足，連4戰都拚滿3盤、砍落3大種子才出線，以往3度溫網32強止步的她，已破天荒挺進四大滿貫前8，下個對手為傳奇天后小威廉絲。

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小威挺進8強

37歲的小威昨以2個6：2解決西班牙30種子娜瓦蘿，第14度挺進女單8強，持續朝第24座大滿貫后冠邁進，「我之前打得不多，每場比賽都很重要，希望以戰養戰找回狀態，這週好繼續前進。」

7度在溫網女單封后的小威，草地球場得心應手，全場5度破發，儘管次盤3：0開局稍微放鬆，遭娜瓦蘿反撲回破連趕2局，小威隨即保發再破滅火，橫掃3局關門。

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