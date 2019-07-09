超越勝負 美國隊連對手都讚聲

美國隊長拉皮諾替球迷簽名。（路透）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年世界盃女足賽昨落幕，美國在冠軍賽2：0擊退荷蘭，不僅拿下隊史第4冠、完成二連霸，並用永不退縮、勇於迎接挑戰的態度，為兩性平權發聲，替努力對抗不平等待遇的弱勢團體爭一口氣。也因為美國隊突出的實力和爭取平權高度，擄獲全世界球迷，早已超越勝負的格局，連對手荷蘭隊以及球迷，都為美國奪冠喝采，傳為佳話。

支持兩性平權 為弱勢發聲

美國女足本屆賽事爭議不斷，無論場內表現或場外發言都備受關注。首先是進球後慶賀的方式，小組賽以13：0大勝泰國，創世界盃最大淨勝球數紀錄，但每次進球全隊都大肆慶祝，被批評不尊重對手。

準決賽對上英國，球星摩根對觀眾做出模仿英國人「喝下午茶」的手勢，也遭到圍剿。摩根不以為然地表示，球迷對於男、女足的標準明顯不同，男性運動員可以豪放的狂吼、慶祝，女性卻被要求低調、謙遜，才算是尊重對手，「我們只是在替自己的表現喝采，絕對沒有瞧不起對手。」

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本屆奪下金靴獎的美國隊長拉皮諾同樣話題十足，日前她聲援社會正義，選擇模仿NHL球員單膝跪地，且拒唱國歌，遭美國總統川普撻伐，對此她也反擊，「一點都不屑去白宮領獎。」

拉皮諾2012出櫃 力挺同志

拉皮諾昨又抨擊國際足總（FIFA），認為不應該將美洲盃男足和世界盃女足賽決賽安排在同日，此舉一點都不尊重女性。FIFA也立刻做出回應，下屆女足世界盃總獎金將提高2倍，增加至6000萬美元（約18億台幣），但2022年男足世界盃獎金卻高達4.4億美元，（約132億台幣），也凸顯男、女足受到的差別待遇。

拉皮諾也多次公開力挺同性戀，且在2012年出櫃，她表示，「同志在現今社會處處被打壓，甚至受到不平等待遇，運動員更可能被貼上標籤，失去廣告贊助和尊重，但我還是選擇勇敢站出來，每個人都有人權，也值得被尊重。」

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