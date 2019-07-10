被洪總看重 獅象雙雄捕國手夢

林祐樂（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅和中信兄弟捕手林祐樂、黃鈞聲雙雙入選明星賽台灣隊，兩人都開心能獲肯定，更希望再入選正式國家隊，參加世界12強棒球賽和奧運。

林祐樂表示，能入選明星賽且還是台灣隊，是很大的肯定，雖然不是正式的國家隊，但也代表國家隊總教練洪一中看到了他的表現，希望有機會再打國際賽，向著參加奧運的目標前進。

請繼續往下閱讀...

林祐樂曾參加2010年世界青棒賽和2014年U21世界盃，不但都贏得冠軍，並入選U21世界盃明星捕手。他表示，就讀台體大時曾和中信兄弟許基宏等同學約定，將來要一起打進奧運，是給自己一個努力的目標，期待能完成。

林祐樂打過2016年明星賽，黃鈞聲則是職棒生涯首度入選，他表示，因為入選台灣隊，高興之外更多的是緊張，這是12強賽教練團觀察選手的機會，自己很想再打國際賽，希望能再獲得肯定。

黃鈞聲（記者黃志源攝）

黃鈞聲曾打過小馬聯盟世界少棒賽和IBA世界青少棒賽，就讀南英商工高三時再度入選2007年亞洲青棒賽國手，但分組對抗賽中被前義大犀牛陽冠威觸身球打中手背，造成骨折被迫退出，當年台灣隊勇奪冠軍，未能成為冠軍隊一員，讓他感到遺憾。

黃鈞聲說，自從錯過亞青賽，一轉眼已過了12年，沒有再打過國際賽，所以特別想打12強賽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法