暌違27個月 林子崴再嘗「先」

林子崴（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅左投林子崴今天重返一軍，並先發出戰中信兄弟，這是他暌違將近2年3個月再度先發，更希望力拚2017年4月1日以來的首勝。

林子崴是2015年中職選秀首輪第二順位獅隊第一指名，受傷勢影響，至今第5個球季僅拿到5勝，前一場勝投是2017年4月1日先發對兄弟，而他上一次先發是同年4月20日也對兄弟，卻因手肘出現不適，只投兩局就退場，並造成球季提前結束。

林子崴去年復出轉任中繼，今年最後一次在一軍出賽是4月10日；2年來牛棚32次登板都無緣勝投。

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獅隊投手教練鄭博壬表示，林子崴到二軍調整後長中繼投得不錯，二軍投手教練林岳平建議讓他先發調整。林子崴5月12日開始在二軍先發，他表示，一開始類似假先發，再慢慢拉長局數，最多投到6局、86球，也越來越能掌握自己的狀況，逐漸找回信心。

林子崴指出，之前中繼表現不理想，主要是心理因素影響，林岳平也認為他的技術沒有問題，雖然很久沒有先發，但業餘時代就以先發為主，回到最自在的先發角色，希望今天能投出自己的節奏，把在二軍調整的結果展現出來，給球隊贏球的機會。

中信兄弟則以萊福力先發，他與悍將伍鐸本季都以8敗並列最多，萊福力近10場出賽1勝6敗，防禦率從2.73漲至3.66。

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