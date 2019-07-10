世大運》神射關門Bravo! 混雙卡韓「槍」金

郭冠廷（右）和余艾玟（左）決賽放手一搏，擊敗南韓勁敵。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣射擊好手郭冠廷和余艾玟昨在2019拿坡里世大運10公尺空氣手槍混雙聯手出擊，展現神射功夫，決賽以16：10擊敗實力堅強的南韓組合朴大勛、金玟延，風光射下射擊項目第3金，也是台灣代表團本屆世大運第5金。

3金2銀1銅 射擊大豐收

兩屆奧運國手余艾玟，今年首度出征世大運，但個人賽僅以第6名作收，郭冠廷則獲男子個人賽第7，成績都不如預期，但兩人在混雙過關斬將，歷經資格賽的考驗，在複賽射下570分高分，以排名第2殺進決賽。

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郭冠廷（右）和余艾玟（左）攜手奪下射擊第3面金牌。（大專體總提供）

面對資格賽第1的南韓搭檔，台灣組合頂住壓力，特別是最後一回合，郭冠廷飆出10.8分高分，漂亮關門，讓對手俯首稱臣。

複賽險淘汰 奪金大意外

郭冠廷表示，其實複賽失誤不少，原以為在淘汰邊緣，沒想到卻起死回生衝到第2，「真的很驚喜，最後金牌戰以坐二望一的心情應戰，沒有太多壓力下，反而發揮得更出色，也為下個月世界盃爭奪東奧門票注入強心針。」

余艾玟此役修正個人賽的缺失，並調整心態應戰，她說：「這是我第1場世大運，也是最後一次，我不斷提醒自己要放開來打，其他以平常心面對。」

台灣射擊隊此行大豐收，劉宛渝、楊昆弼雙雙在不定向飛靶個人賽摘金、混雙賽鍍銀，林穎欣在女子10公尺空氣步槍個人和女團也射下1銀、1銅，加上郭冠廷和余艾玟的10公尺空氣手槍混雙金牌，締造空前佳績，預計今天凱旋歸國。

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