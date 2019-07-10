太轟狂！ 阿隆索全壘打大賽掄元

MLB 2019全壘打大賽對戰圖

冠軍戰菜鳥對決 阿隆索體力佔便宜

小葛雷諾3輪扛出91轟，足足比原紀錄61轟多出30支。（法新社）

阿隆索是史上第2位在全壘打大賽掄元的菜鳥。 （法新社）

大聯盟2019全壘打大賽之最

〔記者林宥辰／綜合報導〕高潮迭起的大聯盟全壘打大賽昨落幕，大都會菜鳥阿隆索在冠軍戰以23：22力退擁有怪物般表現的藍鳥超級新人小葛雷諾，成為新科冠軍。

準決賽炸出40轟

小葛雷諾破單輪紀錄

冠軍戰由兩位菜鳥對決，阿隆索晉級過程比小葛雷諾「平淡」不少，也讓他擁有體能優勢。小葛雷諾準決賽和道奇佩德森廝殺到延長賽，3輪合計91轟。阿隆索則是3輪都後攻，3輪都在加時前送對方「再見全壘打」，總計擊出57轟。

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阿隆索連退印地安人山塔納、勇士阿庫尼亞，他說：「這像是生存遊戲，需要一些殺手特質，有時候並非一定要打多少轟，只要能勝過對手1轟就夠了。我也很開心不用打到加時就分勝負，畢竟保留體力多少對下一輪有影響。」

小葛雷諾準決賽以40轟突破單輪紀錄，狂轟濫炸整晚卻落敗，賽後也展現風度，「我累了，但這不是敗北的原因。輸了沒有藉口，他就是打得比我多支。」

史上第2位菜鳥冠軍

阿隆索成為繼前年洋基賈吉之後，史上第2位在全壘打大賽掄元的菜鳥，也是史上首位單獨奪冠的大都會球員。1986年，大都會名將史卓貝瑞曾和天使隊喬納並列。

全壘打大賽獎金100萬美元對阿隆索而言，將近是他年薪55萬美元的兩倍，不是筆小數目，不過他承諾要各提撥5%捐給兩個有關美軍將士的相關基金會。他說：「我尊敬那些每天將生命放在第一線的人們，我很幸運能做自己最愛的工作，有那些勇敢人們每日的犧牲，我們才能自由安全的生活在這個國度。」

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