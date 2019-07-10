全壘打大賽》準決賽最高潮 3度加賽史詩對決

藍鳥小葛雷諾（右）和道奇佩德森（左），在準決賽歷經3度加賽，最終由小葛雷諾勝出。 （今日美國）

〔記者林宥辰／綜合報導〕泰森vs.何利菲德的重量級拳王史詩對決，迄今仍讓拳擊迷津津樂道，昨美職全壘打大賽也上演足以名留青史的對決，藍鳥超級新人小葛雷諾和道奇強打佩德森殺得難分難解，討論度甚至蓋過冠軍戰。

小葛雷諾VS.佩德森

比冠軍戰還搶戲

該輪先攻的小葛雷諾，先以29轟打破漢米爾頓保持的單輪紀錄，但佩德森硬是追平，兩人加時賽也平手，歷經3度加賽，用3次揮擊機會的舊制才分出勝負。小葛雷諾以40支技壓佩德森的39支。

小葛雷諾坦言：「我相信神、相信自己，我們共演了一場大秀。當時他持續追平我，有些擔心他就這樣獲勝。」佩德森則說：「太瘋狂！也太刺激！小葛是當今棒壇最有天分的好手，和他競爭很有趣。」

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小葛雷諾比原紀錄多轟30支

小葛雷諾3輪合計扛出91轟，大幅超越2016年「怪力男」史坦頓締造的61轟紀錄，最後卻敗給以逸待勞的阿隆索，略顯悲情。

準決賽的史詩對決，不僅大聯盟官網點評搶走了決賽的鎂光燈，其他參賽者也看傻了眼。太空人柏格曼、海盜貝爾首輪遭淘汰，兩人作壁上觀卻也開心。柏格曼說：「真難想像他們就這樣打了又打，我在首輪打了2分鐘就有些累了。」

被喻為如「拳王對決」

貝爾則以「拳王對決」做比喻，他說：「這是我看過最瘋狂的拉鋸戰，就像泰森和何利菲德的經典交手，過程中還真不知鹿死誰手，能近距離觀賞，真是種享受。」

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