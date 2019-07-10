「北極熊」造成轟動 大都會新主砲

阿隆索小檔案

〔記者林宥辰／綜合報導〕2016年選秀會前的球探報告上，阿隆索的「力量」項目和超級新人小葛雷諾相當，擁有80分的頂級評價。今年季前，阿隆索原本還在力拚上大聯盟，他的豪打實力在春訓給了教練團好印象，如今不只以30轟突破菜鳥在明星賽前紀錄，還成為全壘打大賽冠軍。

大都會菜鳥阿隆索在全壘打大賽奪冠，抱回百萬美元獎金。（法新社）

季前還在力拚上大聯盟

阿隆索春訓期間讓教練團印象深刻，三壘指導教練迪薩席那看中阿隆索豪邁的揮擊力量，給了他「北極熊」這個綽號、靈活的工具人麥克內爾是「飛天松鼠」、壯碩的捕手拉莫斯則是「水牛」。

隨著阿隆索在例行賽打出成績，「北極熊」外號不脛而走，甚至某天賽前媒體訪問前，還有隻北極熊玩偶出現在休息室，大夥都喊它「彼得」，就和阿隆索同名。對於自己的綽號，他笑說：「還不錯，我想我就接受它了。」

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阿隆索有著和F1賽車名將F.阿隆索相同的姓氏，事實上，他的祖先也來自西班牙，他的曾祖父為躲避西班牙內戰移居美國，他們家族搬家數次，但第一站就是紐約皇后區，當時大都會還未誕生。

有趣的是，阿隆索一家三代的名字都是「彼得」，只有中間名不同，球迷熟悉的彼得．阿隆索，中間名為「摩根（Morgan）」，正好和昨天幫他餵球的表哥姓氏一樣。

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