柳賢振尬韋蘭德 明星賽有看頭

韋蘭德（右）生涯第2度擔任明星賽先發。（法新社）

南韓投手先發頭一遭

國聯先發投手柳賢振，是史上第1位在明星賽先發的南韓投手。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2019年大聯盟明星賽今天在克利夫蘭印地安人主場舉行，兩隊先發投手昨公布，美聯是太空人王牌投手韋蘭德，生涯第2次獲此殊榮，國聯是本季防禦率王柳賢振，成為史上第1位在明星賽先發的南韓投手。

大聯盟明星賽先發名單

韋蘭德前次在明星賽先發是2012年，投1局挨4安失5分，是美聯以0：8慘敗給國聯的主因，這也是美聯最後一次輸給國聯，他笑說，那場會投得那麼爛，有一半要怪費爾德，「他守一壘，一直對我出怪聲，要我飆100英里火球。」

柳賢振是繼1995年野茂英雄後史上第2位在明星賽先發的亞洲投手，他指出，當年與道奇簽約時，只想與最頂尖球員同場競技，沒想過能在明星賽投球，「完全超出我的預期，不只是對我與我的家族，對南韓球迷都是非常特別的一天。」

兩隊也公布先發打序，今年在美聯球隊主場舉行，採用指定打擊制，美聯由球迷票選產生，最高票是遊騎兵潘斯，但他因傷辭退，由紅襪馬丁尼茲遞補，國聯由總教練羅伯斯決定，交給海盜貝爾。

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耶利奇今國聯開路先鋒

本季暫以31轟在全壘打領先的耶利奇，因背部不適退出全壘打大賽，今天仍會參加明星賽，並擔任國聯開路先鋒，他表示，無法參加全壘打大賽，他覺得很失望，明星賽，他一定會上場。

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