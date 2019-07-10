溫網》哈勒普、小威對決 拚冠軍門票

哈勒普（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕小威廉絲雖因破壞練習場遭罰1萬美元（約31萬台幣），昨照樣強轟18記愛司，6：4、4：6、6：3淘汰美國同胞「種子殺手」芮絲克，第12度挺進溫布頓網球錦標賽女單4強，將與羅馬尼亞前球后哈勒普拚決賽門票。

小威廉絲（美聯社）

小威23座大滿貫女單冠軍多達7座來自溫網，她透露，從小喜歡在球速偏快的草地打球，「我很滿意今天整體表現，畢竟對方打敗許多種子高手，加上我們都不想輸，挑戰性十足。」

小威還與動過金屬髖關節手術的「英國希望」穆雷組成「夢幻混雙」，他們次輪將強碰14種子馬汀（法國）／阿塔沃（美國），爭奪16強。

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37歲的小威首盤克服1：3落後，接連突破先馳得點；先前爆冷逆轉澳洲頭號種子芭提的芮絲克韌性十足，次盤發動強力反撲，第9局破發再保扳回一城，本屆連續第5戰拚滿3盤。

經驗豐富的小威未受影響，決勝盤撐過互破亂流，4：3時關鍵第8局歷經3次「丟士」拉鋸，總算突破勁敵頑抗，最終保發關門鎖定勝利。

第7種子哈勒普挾著馴服15歲美國新星葛芙的餘威，昨再以7：6（7：4）、6：1淘汰中國張帥，繼2014年重返溫網4強，她說：「現在我充滿能量，感覺非常棒，這或許是生涯草地最佳演出。」

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