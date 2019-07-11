世大運》射擊豪取3金 含金量獨霸

劉宛渝（左）和楊昆弼（右）分別在拿坡里世大運不定向飛靶個人賽奪金。（記者朱沛雄攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕台灣射擊隊在拿坡里世大運大放異彩，豪取史上最多的3金、2銀、1銅，成為目前我國最大的「獎牌庫」，昨風光返國。其中劉宛渝和楊昆弼分別在不定向飛靶個人賽摘金，混雙又聯手收銀，成為最大贏家。

1分差勝出 楊昆弼「金」險

年僅20歲的楊昆弼已是國內不定向飛靶的翹楚，2016年就成為里約奧運國手，去年雅加達亞運更一舉摘金，一戰成名，本屆世大運延續好手感，再攀顛峰，下一個目標將瞄準東京奧運。

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楊昆弼。（記者朱沛雄攝）

楊昆弼在男子不定向飛靶決賽，前10個泥盤就射丟3個，所幸即時穩住陣腳，急起直追，直到最後一刻，靠著斯洛伐克選手馬利瓦失手，才以1分險勝，艱辛封王。

回憶金牌戰的情景，他笑稱，「賽前劉宛渝率先摘金，我不想漏氣，壓力比過往還沈重；最後一發我射中後，在跟裁判說話，一回神才發現對手沒射中，莫名其妙就封王了。」

貴人相挺 劉宛渝「金」感謝

射下本屆世大運台灣首金的劉宛渝，2018年雅加達亞運挑戰失利後，一度陷入瓶頸，萌生放棄念頭，所幸啟蒙教練徐拓宇的鼓勵，才重新找回自信。

劉宛渝。（記者朱沛雄攝）

談到徐拓宇的栽培，劉宛渝眼眶泛淚，「私底下我都叫他『阿公』，他是我射擊路上最重要的貴人，教練從來沒有責備過我，永遠都是支持和包容；拿下這面金牌對我意義重大，讓我更有力量往前進。」

差點破世界紀錄 楊昆弼好嘔

劉宛渝和楊昆弼在混雙資格賽射下平世界紀錄的149分，驚豔全場，楊昆弼表示，「差點就能名留青史，可惜我射丟了一個泥盤，無法締造全部命中的紀錄，到現在還很懊惱。」

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