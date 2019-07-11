體育協會改選灌人頭 高層翻供被起訴

網球協會秘書長劉中興。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者錢利忠、粘藐云、廖聿偉／台北報導〕前年國內單項體育協會全面改選，爆發蒐集人頭個資入會風暴，包括網球協會秘書長劉中興等5高層原認罪獲緩起訴，後來被高檢署發回續查，劉中興翻供不認罪，由於5人犯行相互關聯，台北地檢署昨依違反個資法及偽造文書罪起訴5人。他們5人都不願多作回應，泳協前理事長許東雄僅說，「不知道，還必須深入了解，才能回應。」

北檢改將5人起訴的關鍵，主因為劉中興在案件續查期間，翻供不認罪，辯稱他當初蒐集來的會員，也會同意讓他去申請其他協會，並透露他當初為了早日擺脫官司，才會選擇認罪。趙安華則認為，其緩起訴處分金30萬元金額過高。其餘3名被告則維持認罪並表達悔意。

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網協秘書長：未收到通知

劉中興則表示，目前並未收到通知，無法針對此事說明，也不清楚外界得到的消息來源為何，等正式收到來函才能回應，屆時可能會提起上訴。體育署副署長王水文針對此5人遭起訴回應，「一切尊重司法。」至於能否續任原職或行政追究，王水文則說：「按照國體法第39條，若協會會長或是秘書長遭判刑，罪名成立，是不適合擔任要職，一切都按照法律規定來走。」

去年8月，北檢原考量被告均已認罪，將涉案的劉中興、趙安華、棒協前理事長陳太正、羽協秘書長李侑龍、泳協前理事長許東雄等5被告緩起訴，5人分別須支付30萬至75萬元不等處分金，北檢依職權聲請再議，經高檢署撤銷發回續查。

檢方調查，前年11月1日至12月20日，體育署為符合國民體育法開放全民參與各單項協會的修法宗旨，建置「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」網站，提供民眾上網登錄報名，參與各體育團體理監事改選的機會，5人涉嫌透過人脈蒐集近3千名民眾個資，換票互灌人頭會員，藉此灌水報名人數。

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