世大運》楊俊瀚、魏泰陞闖頭關 200公尺仙拚仙？

楊俊瀚200公尺預賽以20秒94、分組第一晉級。（大專體總提供）

18歲魏泰陞（左）首度參加世大運就挺進準決賽，他表示有些不可思議。（大專體總提供）

楊魏分衝分組第1

〔記者粘藐云／綜合報導〕世大運田徑男子200公尺預賽昨登場，「台灣最速男」楊俊瀚以及18歲小將魏泰陞雙雙跑出分組第1，挺進準決賽，比賽將在明日凌晨登場。

上屆台北世大運拿下百米金牌的楊俊瀚，今年把重心放在200公尺及400接力，放棄衛冕100公尺。昨在200公尺預賽他被安排在第2道，飆出20秒94，順利晉級。楊俊瀚200公尺的生涯最佳為20秒23，這次世大運目標，盼能持續改寫生涯最佳，並達標東奧參賽標準20秒24。

請繼續往下閱讀...

18歲初登場不緊張

首度登上世大運舞台的魏泰陞，昨日預賽跑出21秒29，拿下分組第1晉級，他表示，對這場比賽的表現算滿意，雖然中間和後段，身體有些僵硬，但有跑出預設的秒數還是很不錯。成功挺進準決賽，魏泰陞認為有些不可思議，「晉級後還是做自己，並且全力去拚，希望能擠進決賽名單，如果能跟俊瀚參加決賽，是很棒的事情。」

去年雅加達亞運，魏泰陞為田徑隊中年紀最小的選手，當時雖沒能擠進決賽，但歷經大賽洗禮，讓他心態更加成熟，期待能把自己的實力，提升到國際水準。首度參與世大運，他說：「沒有過多的緊張，比較興奮跟期待，畢竟更大的場面都有看過，我會盡力完成每場比賽，就算沒有好的名次，能參加世大運，就是突破自己。」

女子100公尺跨欄方面，「百欄女神」謝喜恩在預賽跑出13秒73，分組排名第4，鄭唐秀則跑出14秒68，皆無緣晉級準決賽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法