超級8比轟 林智勝婉拒參賽

林智勝（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕曾經3度奪得全壘打大賽冠軍的中信兄弟林智勝，今年獲得票選進入參賽名單，但是他決定婉拒，同時入選的兄弟詹子賢、張志豪、陳子豪和統一獅蘇智傑則決定參賽。

3霸全壘打大賽 自嘲已老

今年全壘打大賽8名參賽球員首度改由球迷票選產生，林智勝獲得第2高票，僅次於詹子賢，他昨天表示，已經告知聯盟不參賽。至於不參加的原因，37歲的林智勝自嘲說：「我老了。」

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全壘打大賽票選前8名球員如有人退賽，原則上由第9名起依序遞補，但仍尊重球員意願，目前名單尚未作最後確認。

林智勝的隊友也不知道他決定退出全壘打大賽，陳子豪被問到最看好誰，不假思索地就說「林智勝」，得知大師兄退賽，參加過2次全壘打大賽的陳子豪覺得很可惜。

詹子賢（記者黃志源攝）

詹子賢曾參加2017年中職全壘打大賽，首輪擊出10轟，是所有選手第2，仍敗給林智勝的15轟，而在林智勝退賽後，詹子賢看好大學同學蘇智傑奪冠，因為蘇智傑力量很大。

第1次參賽的蘇智傑則表示，餵球的球速不會太快，而且新莊球場的風向對左打不利，他應該沒有辦法打很多全壘打；不過，蘇智傑仍看好同為左打的桃猿朱育賢奪冠。

蘇智傑（記者黃志源攝）

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